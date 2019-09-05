Начальник управления образования администрации Ижевска покинула пост

Светлана Петрова ушла с должности начальника управления образования администрации Ижевска по собственному желанию с 5 сентября. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщили в пресс-службе городской администрации.

Госпожа Петрова возглавит проектный офис по созданию «Школы Будущего», которая в данный момент строится на улице Берша. Руководитель проектного офиса в ближайшее время займется формированием новой команды педагогов, подбором и разработкой учебных программ, по которым будет вести образовательный процесс новое учреждение. Проект «Школа Будущего» инновационный, позволит в полной мере использовать уникальные возможности нового здания – бассейны, спортивный и хореографический залы, библиотечные комплексы, лаборатории. Практика «Школы Будущего», наработки, созданные в рамках этого проекта, в дальнейшем будут тиражироваться на подобные образовательные организации как в Удмуртии, так и в других регионах страны, сообщили в администрации Ижевска.

Исполнять обязанности начальника управления образования будет заместитель Наталья Гвоздкова. Светлана Петрова возглавляла управление с 2012 года.

Напомним, в сентябре 2018 года в рамках процесса оптимизации работы администрации города было принято решение об объединении управления образования и управления дошкольного образования. Оно завершилось в феврале 2019 года.

Накануне власти Ижевска прокомментировали возможное объединение школ №30 и №40.