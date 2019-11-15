Депутаты ЗакСа предложили создать в Петербурге единый реестр театров

Депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили с инициативой создания в городе единого официального реестра всех театров с указанием их адресов и репертуаров. Им предлагается оказывать информационную, организационную и финансовую господдержку. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение петербургского парламента депутатами ЗакСа Денисом Четырбоком и Анастасией Мельниковой.

Как пояснил один из разработчиков документа, господин Четырбок, речь идет, прежде всего, о поддержке камерных театров, «которые прикладывают огромные усилия, чтобы оставаться на плаву». По словам депутата, необходимо прийти к такому результату, «который будет радовать не только зрителей, но и творческие коллективы».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что накануне в Петербурге официально открылся VIII Международный культурный форум, который собрал в этом году более 35 тыс. участников из 91 страны мира. В рамках его программы запланировано проведение 350 мероприятий, дискуссий, лекций, спектаклей и концертов.