Иск на 5,5 млрд рублей о привлечении топ-менеджеров Уралкапиталбанка к ответственности оставлен без движения

Заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности девяти бывших руководителей уфимского банка «Уральский капитал» (Уралкапиталбанк), поданное в арбитражный суд Башкирии, оставлено без движения до 6 декабря. АСВ требует взыскать с ответчиков — бывших членов правления и совета директоров Эльвира Хантимерова, Леонида Гафарова, Эдуарда Асадуллина, Максима Путенихина, Марата Халиуллина, Альфиры Беленковой, Рустама Шуварова, а также с совладельцев банка Дамира Камилова, Урала Хусаинова, Виталия Полякова совокупно 5,5 млрд руб. 13 ноября суд распорядился наложить арест на имущество ответчиков на эту сумму.

В АСВ полагают, что бывшее руководство банка неправомерно выдавало физическим и юрлицам кредиты, зная о том, что заемщики их не вернут. Кроме того, не принимались меры по предупреждению банкротства кредитной организации.

Причиной, по которой заявление оставлено без движения, стало его ненадлежащее оформление.

Лицензия Уралкапиталбанка была отозвана в феврале 2018 года. Требования кредиторов превышают 6,2 млрд руб. На момент отзыва лицензии в ЦБ оценивали стоимость активов кредитной организации в 2,6 млрд руб., обязательства — в 6,5 млрд руб. Размер «дыры», таким образом, составлял 3,9 млрд руб. Инвентаризация, проведенная в банке в 2018 году, установила активы балансовой стоимостью 755,2 млн руб. В ходе конкурсного производства АСВ направило в суды 173 иска о взыскании в конкурсную массу около 11 млрд руб. В числе компаний, которым был выдан заведомо невозвратный кредит, в АСВ ранее называли «Ишсталь».

Ирина Самойлова