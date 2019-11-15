Bentley привезет в Россию три купе Continental GT Number 9 Edition by Mulliner

Компания Bentley будет продавать на российском рынке купе Continental GT Number 9 Edition by Mulliner.

Как сообщает британский автопроизводитель, в России будут доступны три автомобиля лимитированной серии, вышедшей тиражом в 100 экземпляров. Новинка посвящена вековому юбилею марки и стилизована под Bentley «Birkin» Blower 1929 года — за рулем этой машины сэр Генри Ральф Стэнли «Тим» Биркин выступал в марафоне «24 часа Ле-Мана» 1930 года.

Ключевой особенностью купе, кроме особого оформления кузова и интерьера, стала установленная в центре вращающейся панели передней панели особая инсталляция с кусочком дерева от сиденья оригинального Bentley сэра Биркина.

Напомним, премьера Bentley Continental GT Number 9 Edition by Mulliner состоялась в марте 2019 года.