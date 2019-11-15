Китайский ресторан в Петергофе закрыт по требованию прокуратуры

Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы районного управления МЧС провела проверку деятельности ресторана китайской кухни по адресу: Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, д. 121, корп. 2, лит. А, Г1.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе ранее проведенного обследования в точке общепита были выявлены многочисленные грубые нарушения требований пожарной безопасности. Повторная проверка показала, что владелец ресторана — ООО «Аврора» — предписание органа государственного пожарного надзора не исполнил. По итогам рассмотрения дела Петродворцовый районный суд вынес решение о приостановлении деятельности ресторана сроком на 45 суток.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Приморском районе Петербурга суд на месяц закрыл корпоративную столовую компании «Лента», где отравились более сотни сотрудников.