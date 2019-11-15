В Красноярском крае завершены активные поиски пропавших людей при прорыве дамб

Активные поиски трех пропавших без вести людей при прорыве каскада дамб на реке Сейба в Красноярском крае завершены из-за морозов. Как сообщили «Интерфаксу» в МЧС, река около поселка Щетинкино, где велись поисковые работы, покрылась льдом. По данным Среднесибирского УГМС, в районе поселка температура воздуха составляет минус 27°C.

«На месте продолжают дежурство сотрудники правоохранительных органов, режим ЧС в районе происшествия пока не снят, пропавшими без вести считаются три человека»,— цитирует агентство представителя краевого управления МЧС.

В ночь на 19 октября мощный поток воды разрушил одну за другой пять насыпных дамб на реке Сейба в Красноярском крае. Водой и селевым потоком были смыты вагончики-времянки, в которых отдыхали старатели. Погибли 17 работников прииска, десятки получили травмы и увечья.

О том, как прорыв воды унес жизни старателей, читайте в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку»

Илья Николаев