Кубань выпустила гособлигации на 10 млрд рублей

Краснодарский край разместил третий с 2017 года выпуск гособлигаций общей стоимостью 10 млрд руб., сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Срок их обращения составит семь лет, ставка купонного дохода на весь период установлена на уровне 6,95%. Гасить облигации край начнет с 2024 года.

«Краю удалось обеспечить благоприятные для бюджета условия обслуживания займа благодаря его удачному размещению. На сегодняшний день это одна из самых низких ставок купонного дохода среди регионов России», - рассказал господин Галась. По его словам подписка на займ в 6-7 раз превысила номинал.

По данным регионального минфина, выпуск облигаций позволил оптимизировать стоимость обслуживания госдолга, удлинить сроки заимствований. К концу 2019 года доля обязательств по гособлигациям Кубани в структуре государственного долга увеличится с 14,3% до 30,1%, а доля банковских кредитов сократится с 32,5 до 5%.

Андрей Ульченко