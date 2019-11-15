Сотруднику налоговой службы в Петербурге дали условный срок за взятку в 4 млн рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела выездных проверок №2 межрайонной инспекции ФНС России №24 по Петербургу Сергея Романчука, признанного виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что Романчук, пользуясь своим служебным положением, в марте 2016 года требовал с топ-менеджеров компаний ООО «Нева Милк» и ООО «Невские сыры» взятку в размере 4 млн рублей за непривлечение их к административной ответственности по делу о якобы выявленных налоговых нарушениях.

Свою вину бывший сотрудник ФНС признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение со следствием и добровольно частично возместил ущерб.

Суд назначил Романчуку наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 8 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме этого, он обязан заплатить штраф в размере 4,7 млн руб., также с него дополнительно взыскано 1,9 млн руб. в счет возмещения имущественного вреда ООО «Нева Милк».