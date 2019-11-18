Семь загибов на версту

Как строили российские дороги

1 июня 1722 года считается началом дорожного строительства в России. В этот день был издан указ Сената о постройке грунтовой дороги между Петербургом и Москвой. Отдельные ее участки были вымощены камнем.

В 1786 году обязательной для проезжих дорог стала двухслойная конструкция капитана Баранова. Нижний слой насыпался щебнем, верхний представлял собой каменное полотно 2–4 дюйма толщиной.

До 1861 года строилось около 230 км дорог в год. С 1861 по 1890 год этот объем сократился до 25–30 км в год. После 1890 года в связи со строительством стратегических дорог в западной части страны объем увеличился до 300–350 км в год.

До 1920-х годов дороги находились в плачевном состоянии. В 1925 году была введена натуральная дорожная повинность — жители отрабатывали определенное количество дней в году на строительстве дорог. В 1936-м постановлением правительства были созданы постоянные дорожные бригады из колхозников. Но основной рабочей силой дорожного строительства были заключенные. В том же году было образовано Главное управление шоссейных дорог (ГУШОСДОР) в составе НКВД СССР, в ведении которого находились дороги союзного значения.

С 1938 по 1942 год, в третью пятилетку, план предусматривал строительство 210 тысяч километров автодорог при увеличении удельного веса строительства усовершенствованных гудронированных, асфальтобетонных и бетонных дорог. Планировалось окончание строительства магистрали Москва — Минск, участка Москва — Калуга на трассе Москва — Киев и других. Этим планам помешала Великая Отечественная война. В ходе войны были разрушены 91 тысяча километров автомобильных дорог, 90 тысяч мостов общей протяженностью 980 км.

В 1945 году в ГУШОСДОРе появился Особый дорожно-строительный корпус, основу которого составили дорожные войска. Также за строительство дорог с 1946-го отвечало и Главное дорожное управление (ГЛАВДОРУПР). В 1950-м ГЛАВДОРУПР вел строительство 32 республиканского значения.

Пик дорожного строительства в СССР пришелся на 1960–1970-е годы: скажем, с 1959 по 1965 год было построено 81,2 тысячи километров автодорог с твердым покрытием. Из них 37 тысяч имели усовершенствованное покрытие.

К 1990 году общая протяженность дорожного полотна в РСФСР составляла 455,4 тысячи километров, в том числе 41 тысяча дорог общегосударственного и 57,6 тысячи республиканского значения. Но при этом в начале 1990-х 167 из 1837 районных центров не были соединены с областными и республиканскими центрами дорогами с твердым покрытием.

В 1992 году было построено 27 тысяч километров автодорог с твердым покрытием. В 1995-м — только 9,8 тысячи. С 2000 по 2009 год в среднем строилось 2,5 тысячи километров дорог в год.

С 2004 года управление автодорогами и инфраструктурой передано Минтрансом Федеральному дорожному агентству «Росавтодор». К примеру, в 2011-м агентство ввело в эксплуатацию только 233 км федеральных дорог. В 2014-м — 581,7 км.

По данным Росавтодора, к началу 2019 года дорожная сеть России составляла 501,05 тысячи километров, но в нормативном состоянии находились только 42 процента дорог — 211,5 тысячи километров. До 2025 года агентство планирует привести в порядок 43,6 тысячи километров дорожного полотна, тогда доля трасс и магистралей в приемлемом виде составит 50,9 процента всех дорог страны.

В 2018 году было построено и реконструировано 286 км федеральных трасс, отремонтировано 8,3 тысячи километров, потрачено 382,1 млрд рублей.

Подготовила Анна Поваго