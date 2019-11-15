В Воронежской области за три года создали 30 тыс. рабочих мест

За последние три года в Воронежской области было создано 30 тыс. рабочих мест. Об этом в ходе визита на производственную площадку ООО «Воронежский шампиньон» сообщил губернатор Александр Гусев.

По словам главы региона, это «седьмой результат в России»: «А большинство регионов теряют рабочие места». Господин Гусев отметил, что основной вклад в показатель Воронежской области вносят предприятия, подобные производству «Воронежского шампиньона» — не «гиганты», а имеющие 200-300 сотрудников.

Подробнее о знакомстве главы региона с грибными технологиями — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин