Чистая прибыль завода «Красное Сормово» сократилась на 21,6% за девять месяцев

По итогам третьего квартала года ПАО «Завод “Красное Сормово”» (Нижний Новгород, входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») увеличило выручку на 29,7% до 8,3 млрд руб. Прибыль компании от продаж подросла на 4,1% до 812 млн руб., при этом чистая прибыль снизилась на 21,6% до 508,8 млн руб. Об этом сообщается в отчетности предприятия.

С начала года дебиторская задолженность «Красного Сормова» выросла на 86,7% до 5,6 млрд руб., краткосрочная кредиторская задолженность снизилась на 35,3% до 2,2 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Завод „Красное Сормово“» было зарегистрировано в мае 1994 года. Уставный капитал – 1,59 млн руб. Основным видом деятельности является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Гендиректор – Михаил Першин. 57,26% принадлежат ООО «Группа компаний „Морские и нефтегазовые проекты“» (Нижний Новгород), 35% – АО «Объединенная судостроительная корпорация», 3,49% – Росимушеству, 3,66% – гражданам России. По итогам 2018 года при выручке в 8,2 млрд руб. чистая прибыль составила 345,5 млн руб.

Анастасия Еремина