ФАС предложила РЖД отказаться от инвестиций в порты в пользу БАМа и Транссиба

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев направил письмо министру транспорта России Евгению Дитриху и генеральному директору РЖД Олегу Белозерову. В нем он предложил железнодорожной монополии отказаться от инвестиций в морские порты и «другие неосновные виды деятельности, а также от проектов за горизонтом 2025 года», пишет РБК. Вместо этого господин Артемьев предложил РЖД сосредоточиться на реализации своей долгосрочной программы развития.

По мнению главы ФАС, сейчас РЖД следует «совместно с крупными грузоотправителями и операторами вагонного парка определить критические участки в составе инвестпрограммы и сконцентрироваться на их реализации». Господин Артемьев не считает основными проекты железнодорожной монополии по участию в строительстве портового терминала Лавна в рамках создания Мурманского транспортного узла, угольного порта Суходол во Владивостоке, а также покупки 10% в краснодарском порту Тамань.

Руководитель ФАС напомнил, что еще в 2018 году правительство РФ поручило вернуть тарифную надбавку для РЖД на экспорт в размере 8% до 2025 года, отмененную ранее. Подобное решение должно было способствовать увеличению пропускной способности инфраструктуры и наращиванию объемов грузоперевозок. Ожидалось, что РЖД сможет получить дополнительно до 38,5 млрд руб. выручки. Однако, считает господин Артемьев, РЖД не справляется с рядом поставленных в инвестпрограмме задач. В частности, на развитие Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей не были израсходованы положенные 39,5 млрд руб., а также 29,8 млрд и 6 млрд руб.— на подходы к морским портам Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов соответственно. Кроме того, РЖД не израсходовала 14,8 млрд руб. на меры по обеспечению роста транзитного контейнерного потока, из-за чего снизилась погрузка на сети перевозки угля и черных металлов.

Представитель РЖД заявил, что компания выполнит все взятые на себя обязательства в рамках долгосрочной программы развития, включая инвестпроекты. Также в компании подчеркнули, что реализация программы развития БАМа и Транссиба «не односторонний документ развития инфраструктуры за счет государства». «Инвестиции подразумевают прирост перевозок по заявленным направлениям»,— добавили в РЖД.

О планах развития РЖД — в интервью главы госкомпании Олега Белозерова “Ъ”.