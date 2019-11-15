Брачному договору пропишут новые правила

Госдума намерена изменить правила раздела имущества при разводе. Депутаты считают, что сейчас интересы супругов не защищены в полной мере. Парламентарии подготовили поправки в законодательство. К примеру, они предлагают соблюдать брачный договор, даже если один из супругов в итоге окажется в сложном финансовом положении. Как еще могут измениться правила раздела имущества? И что об этом думают юристы? Выяснял Александр Рассохин.

Брачный договор в России работает 25 лет. Однако вопросы к инструменту есть до сих пор, говорят законодатели. Уверенности, что один из супругов получит полагающееся ему имущество, нет. Суд может признать договор недействительным, например, если одна из сторон окажется в сложном финансовом положении.

Депутаты настаивают, что соглашения должны соблюдаться. Однако такой принцип нельзя применять ко всем спорам, настаивает старший партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский: «Брачный контракт мог быть подписан в то время, когда состояние людей было одно, а потом прошло какое-то время, и их состояние изменилось, как и возможности, которые были на время подписания брачного контракта. И что делать? Где изыскать человеку те средства, которые должны были быть переданы другой стороне?»

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Нередко проблемы в судах возникают из-за того, что супруги скрывают часть имущества, не указывают собственность в брачных договорах. Пока такая практика сохраняется, идея депутатов будет малоэффективной, говорит адвокат Светлана Духина: «Брачный договор может быть признан недействительным, если одна сторона, например, подписала его, не рассказав супругу или супруге о том, что у нее есть значительные денежные обязательства, которые приведут вскоре к банкротству. Пока не будет введена базовая норма, касающаяся раскрытия информации и ответственности, которая существует в большинстве стран, за нераскрытие информации при подписании брачного договора, эта музыка будет длиться вечно».

Однако супруги все же могут пытаться признать брачный договор недействительным, соглашаются депутаты. Это касается случаев, когда соглашение оказалось кабальной сделкой. Таких дел в судебной практике предостаточно, подчеркивает партнер фирмы «Юст» Татьяна Старикова — идею депутатов она поддерживает: «Признавали недействительными договоры, в которых явно не предполагался так называемый раздельный режим имущества супругов и передача части имущества супруге, так как во время брака все приобреталось на имя супруга. Эти условия были с самого начала провальными».

Также депутаты предлагают разобраться с ситуациями, когда мужа или жену признают банкротом. Разорился один из супругов, а в конкурсное производство попадает все имущество. В итоге другая сторона вынуждена терпеть продажу собственности и довольствоваться тем, что останется. Депутаты считают это несправедливым и предлагают сначала выделять имущество супруга-должника, а после проводить процедуру банкротства.

Директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк скептически относится к предложению. Он напоминает, что многие банкроты используют развод для сохранения значительной части имущества: «Брачный контракт — это инструмент для того, чтобы ничего кредиторам не заплатить.

Кредиторы получают в процессе банкротства в лучшем случае порядка 2–3% от того, что им должны.

Это происходит в том числе потому, что с помощью брачного контракта все более или менее юридически подкованные люди стараются вывести имущество на каких-то своих фиктивных жен, мужей. Похоже на то, что делают депутаты».

Юристы признают, что законопроект не решит до конца проблемы бракоразводных процессов. К примеру, до сих пор не регулируется криптовалюта, суды предпочитают закрывать глаза на такие активы. А значит, супруги в последний момент могут перевести свои накопления в биткойны. Депутаты предполагают, что если законопроект будет принят, то изменения начнут действовать с 1 марта 2020 года.