«Театр абсурда продолжается»

Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах. В российские дела вмешивались представители США и еще 12 европейских стран. Депутаты делают вывод, что главная цель подобной деятельности — дискредитация государства в целом. Соответствующие материалы направлены в Генпрокуратуру и Минюст. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет очередной волны запретительных законов.

Если есть комиссия, то, значит, должен быть результат ее работы. И вот, пожалуйста — вскрыта вопиющая ситуация в 19 регионах России. Во всех федеральных округах обнаружены факты иностранного вмешательства в российскую политическую жизнь. 12 государств проявляют враждебную активность, естественно, США — первые в списке. Что они делали плохого? Создавали базы или «лагеря» по подготовке модераторов, организаторов, пособников, наблюдателей на незаконных протестных акциях, собирали информацию для разжигания межрелигиозных и межнациональных конфликтов.

Иностранные государства вмешиваются в выборы, и уже есть заделы на следующий год.

Плохо на Северном Кавказе — там так и роятся зарубежные НКО. Отдельная статья — попытки искажения истории. Особенно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — хотят негодяи нашу историю переделать. Как было заявлено ранее, враг еще и сменил тактику. Отныне тема выборов ушла на второй план — теперь раскручивают факты нарушений прав человека.

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Например, тех, кто участвовал в протестах и понес за это наказание, делают сакральными жертвами. Есть и пропагандистские клише в СМИ вроде «власть закручивает гайки». Похоже, эту фразу скоро запретят. Создается впечатление, что те самые участники протестов сами себя посадили в тюрьму, чтобы затем стать сакральными жертвами. Были бы на свободе, то как тогда расшатывать наши устои?

Как бы то ни было, теперь органы разберутся — материалы направлены в прокуратуру и Минюст. Будем выкорчевывать.

Хочется спросить, как допустили такое, если все так плохо? Как у нас вообще еще функционирует государство? Это ж надо проглядеть вмешательство аж 12 государств. Хотя, конечно, Госдума скоро примет закон о частных лицах-иностранных агентах.

Поле деятельности для вредителей сокращается.

Похоже, возвращается старый советский слоган: у нашего гражданина должно быть больше обязанностей и меньше прав. Нет прав — некому на этом спекулировать. Театр абсурда продолжается — ни конца ни края этому не видно. Главный вопрос в том, куда все это прикатится? Что будет, когда иностранные агенты закончатся?

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Спрогнозировать подобное достаточно просто — это напрямую затронет тех, кто готовит все эти расследования и запретительные законы. Они же бывают за границей, а некоторые довольно часто. И еще хочется спросить: то, что у нас 20 млн бедных — это тоже иностранные агенты виноваты? Или то, что с медициной проблемы — врачи увольняются. И в школах стреляют. Наверное, все это отпадет само собой, как покончим с иностранным влиянием.