В России появятся остановки, автоматически вызывающие автобус

В нескольких регионах России в 2020 году в пилотном режиме будут запущены остановки общественного транспорта, способные автоматически вызывать автобус. Сначала подобные остановки будут оборудованы в Самарской, Волгоградской и Курской областях, затем — в Московской, Тамбовской и Томской областях. Полноценно сервис заработает в 2021 году.

«Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут в случае, если на ней соберется от пяти до десяти человек. Такая технологическая новинка создается в рамках платформы "Автодата"»,— рассказал ТАСС представитель НТИ «Автонет», пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев. Для вызова автобуса нужно будет нажать на специальную кнопку, установленную на остановке. После этого система проверит количество пассажиров с помощью с видеодетектора. Если пассажиров окажется больше пяти, автобус будет выведен на маршрут.

Господин Федосеев рассказал, что в проекте предусмотрены опции для пенсионеров и других льготников — для этих категорий граждан на автобусных остановках будут оборудованы кнопки вызова социального такси. Предусмотрена и возможность вызвать автобус, если поездку планирует совершить группа из нескольких человек. При этом господин Федосеев указал, что функционал сервиса еще может измениться. «Пока речь идет о внедрении исключительно технологии»,— отметил он.