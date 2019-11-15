Угрозы жизни двоих раненных в колледже Приамурья нет

Врачи не видят угрозы жизни двоих подростков, поступивших с ранениями после стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства (Амурская область), которую устроил вчера студент этого учебного заведения Данил Засорин. Еще один молодой человек — в стабильно тяжелом состоянии.

«В детской областной клинической больнице находятся двое пациентов 17 лет, которые были вчера доставлены с места происшествия. Оба оперированы. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, в составе отделения детской политравмы. Второй пациент — в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Оба пациента компенсированные. Выполняется весь спектр медицинских обследований и лечение. Угрозы для жизни на данный момент мы не видим»,— сообщил в пятницу журналистам главный врач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.

Еще один 20-летний молодой человек, получивший ранения, находится в реанимации Благовещенской городской клинической больницы. Вчера он был прооперирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа устроил в четверг 19-летний студент, который пронес мимо охраны в рюкзаке ружье. Убив 19-летнего учащегося и ранив троих молодых людей, он во время перестрелки с прибывшими оперативниками покончил с собой.

Возбуждены уголовные дела по факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

За безопасность учебного заведения отвечала частная охранная организация «Сириус-А». Накануне были взяты под стражу глава этой компании и охранник, который дежурил в день ЧП в колледже.

О стрельбе в Благовещенске — в материале “Ъ” «Убийство не вписалось в рамку».

Майя Зорина, Благовещенск