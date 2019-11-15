МРСК Урала в 2019 году рассчитывает на прибыль 2,1 млрд рублей

По итогам текущего года ОАО «МРСК Урала» («Россети Урал»)планирует получить прибыль в размере 2,1 млрд руб. Об этом в интервью “Ъ-Урал” рассказал генеральный директор компании Сергей Дрегваль.

В прошлом году МРСК Урала пришлось нести серьезную нагрузку после ухода с рынка и процедур банкротства гарантирующих поставщиков (ГП) в Свердловской и Челябинской областях. В результате МРСК Урала отчиталась о чистой прибыли по РСБУ в размере 797 млн руб. По словам господина Дрегваля, если бы не действия недобросовестных гарантирующих поставщиков, то прибыль компании за 2018 год побила бы многолетний рекорд, составив порядка 5 млрд руб.

«Текущий год абсолютно нельзя назвать простым, но перспективы оптимистичные. Мы ожидаем 2,1 млрд руб. чистой прибыли. Прирост будет почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Ситуация лучше, хотя вывод компании на прежние показатели — серьезный вызов и непростая работа для всего коллектива», — отметил господин Дрегваль.

По его словам, сегодня общий объем дебиторской задолженности находится на уровне 12 млрд руб., из них 5 млрд — это долги гарантирующих поставщиков: «Роскоммунэнерго» в Нижнем Тагиле, Новоуральской сбытовой компании и Челябэнергосбыта на Южном Урале. Плюс 680 млн руб. — это долги «АЭС Инвест» (аффилированная территориальная сетевая компания с бенефициарами ПАО «Челябэнергосбыт», также находится в банкротстве. — “Ъ-Урал”).

«За этот год потребители различных категорий накопили перед нами объемы задолженности в размере 3,5 млрд руб. Многие понимали, что мы работаем год, поэтому считали, что оплачивать квитанции за свет не обязательно. Работу по взысканию долгов в Челябинской и Свердловской областях будем вести до полного их погашения перед компанией», — отметил глава компании.