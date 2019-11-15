Глава ВМС Украины заявил о наращивании боевого потенциала РФ в Черном море

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия за пять лет «значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота». Как считает глава украинского ВМС, РФ «фактически открыла еще один фронт агрессии» против Украины — морской. В ответ Киев должен наращивать свой флот и чаще проводить совместные с НАТО учения, считает глава ВМС.

По словам господина Вовченко, РФ сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами «Калибр». «Суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет»,— утверждает глава ВМС Украины, которого цитирует пресс-служба украинского Минобороны. Он добавил, что Россия также усилила систему ПВО вокруг Крыма комплексами С-400 и увеличила авиационный парк на полуострове новыми истребителями и бомбардировщиками.

В качестве ответных мер Украине нужно заняться «восстановлением военно-морских возможностей национального флота, наращиванием корабельно-катерного состава, строительством береговой инфраструктуры», считает Игорь Воронченко. Он также призвал к «качественному сотрудничеству» со странами НАТО.

«Эффективным аргументом для сдерживания агрессора является продолжение визитов к Черному морю и портов Украины кораблей групп НАТО и ВМС стран-партнеров. Нужно в дальнейшем проводить серии совместных учений и тренировок в Черноморском регионе по стандартам НАТО, развивать практическую составляющую регионального сотрудничества»,— убежден глава ВМС Украины.

В октябре стало известно, что американские эксперты разработали стратегию сдерживания России в Черном море. По мнению экспертов, НАТО и партнеры в регионе могут усилить сдерживание, развернув передовые системы противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии. Также сдерживанию должно поспособствовать продолжение помощи Украине и Грузии.

О реакции России на планы НАТО по усилению активности в Черном море читайте в публикации “Ъ”.