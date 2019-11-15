Водительские права Брежнева продали за 1,55 млн рублей

Водительское удостоверение Леонида Ильича Брежнева продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тыс. руб. сообщил «Интерфаксу» гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров. Удостоверение ААК № 000077 (10,5х7,5 см) на управление всеми видами транспорта выдано в 1976 году, документ был в отличном состоянии. Вместе с ним на торги выставили талон предупреждений, в котором нужно было отмечать допущенные водителем нарушения. Как уточнялось в пресс-релизе аукционного дома, «естественно, на талоне отсутствуют дыры (нарушения у водителя)».

«Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года — практически в день 70-тилетия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова»,— уточнили в «Литфонде».

Документы хранились на даче Леонида Брежнева. В 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, и дачу передали ему в пользование, после чего хранившиеся там вещи и документы бывшего первого секретаря ЦК КПСС «стали достоянием рынка», добавили в аукционном доме. Стартовая цена документов составляла 1 млн 350 тыс. руб.