Водительские права Брежнева продали за 1,55 млн рублей

Водительское удостоверение Леонида Ильича Брежнева продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тыс. руб. сообщил «Интерфаксу» гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров. Удостоверение ААК № 000077 (10,5х7,5 см) на управление всеми видами транспорта выдано в 1976 году, документ был в отличном состоянии. Вместе с ним на торги выставили талон предупреждений, в котором нужно было отмечать допущенные водителем нарушения. Как уточнялось в пресс-релизе аукционного дома, «естественно, на талоне отсутствуют дыры (нарушения у водителя)».
https://twitter.com/litfund_ru/status/1194527237711835137
«Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года — практически в день 70-тилетия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова»,— уточнили в «Литфонде».
Документы хранились на даче Леонида Брежнева. В 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, и дачу передали ему в пользование, после чего хранившиеся там вещи и документы бывшего первого секретаря ЦК КПСС «стали достоянием рынка», добавили в аукционном доме. Стартовая цена документов составляла 1 млн 350 тыс. руб.
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