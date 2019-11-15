Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не согласен с тем, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой». Такой прогноз ранее дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, по словам которого, температура зимой будет на уровне нормы или чуть выше.

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой». На чей именно прогноз ссылается компания, не уточняется.

«Если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой. Но это "в среднем по больнице". А по факту погода любит преподносить сюрпризы <…>. "Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после "темно-синего" лета»,— заявил журналистам господин Миллер (цитата по «Интерфаксу»).