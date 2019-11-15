Десятка объединителей

В профессиональном боксе существует 17 весовых категорий. В каждой разыгрывается четыре значимых чемпионских титула — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). При этом в списке боксеров, которым принадлежит больше одного звания, всего десять человек. Двое владеют тремя титулами. Это украинец Василий Ломаченко (категория до 61,2 кг, пояса WBC, WBA и WBO) и американец Энди Руис (супертяжелый вес, пояса WBA, IBF и WBO). По два титула, помимо Артура Бетербиева, имеют Наоя Инуэ (Япония, 53,5 кг; WBA и IBF), Даниэль Роман (США, 55,2 кг; WBA и IBF), Хосе Рамирес (США, 63,5 кг; WBC и WBO), Джош Тейлор (Великобритания, 63,5 кг; WBA и IBF), Эррол Спенс (США, 66,7 кг; WBC и IBF), Джулиан Уильямс (США, 69,9 кг; WBA и IBF) и Сауль Альварес (Мексика, 72,6 кг; WBC и WBA).