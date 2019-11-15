Договорные отношения

Договор на перевод пенсионных накоплений в банках-агентах НПФ оформляется в трех экземплярах: один выдается гражданину, второй отправляется в НПФ, а третий — в ПФР (должен быть доставлен в течение месяца после подписания). В банках «Зенит» и «ФК Открытие» на договорах проставляется дата подписания. При подписании договора в ВТБ в сентябре при всех контрольных закупках, в том числе осуществленных сотрудниками “Ъ”, выдавался документ с незаполненной графой о дате составления документа. Впрочем, несколько человек, близких к НПФ «ВТБ пенсионный фонд», утверждают, что впоследствии ситуация была исправлена и теперь дата на договоре проставляется. При подаче заявления в Сбербанке сотрудником “Ъ” договор не подписывался, однако при неудачных попытках подачи заявления в заявлении, формируемом в ЕПГУ, были проставлены его номер и дата. В кредитной организации не объяснили причину появления этих данных.

Илья Усов