Для спасения Дениса Руденко не хватает 813 800 руб.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «Учитывая диагноз, распространение опухоли, а также возраст Дениса, мы рекомендуем курс протонной терапии. Главное преимущество этого вида лечения в том, что максимальные дозы радиации подаются непосредственно в центр опухоли и метастазов, а интенсивность излучения на их границе снижается. Это минимизирует воздействие на здоровые клетки и ткани организма. Данный метод лечения является наиболее эффективным и щадящим для ребенка».

Стоимость терапии 1 972 800 руб. Компания «Ингосстрах» внесла 600 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 59 тыс. руб. Не хватает 813 800 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дениса Руденко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Дениса — Елены Валерьевны Ледковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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