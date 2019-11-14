Митингующие в Тбилиси установили палатки у здания парламента

Представители оппозиции в Грузии вышли на митинг с требованием внеочередных выборов. Акция началась после того, как парламент страны не смог принять поправки в конституцию о переходе от смешанной системы парламентских выборов к пропорциональной. К вечеру протестующие установили несколько палаток у здания парламента в центре Тбилиси, сообщает «РИА Новости».

«Это знак того, что мы не собираемся расходится до выполнения требований, в частности, до назначения внеочередных выборов и отставки правительства»,— сказал один из участников митинга Бесо Брегвадзе. В городе перекрыт центральный проспект Руставели, на месте дежурит полиция. Часть митингующих, которые уже покинули проспект, намерены вернутся завтра, 15 ноября, и возобновить акцию.

В 2020 году в Грузии планировались парламентские выборы по смешанной системе, в 2024 году — по пропорциональной. Смешанная система выборов означает, что 77 из 150 депутатов выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах. Пропорциональная система подразумевает голосование избирателей по партийным спискам. Каждая партия при этом получит число мест, пропорциональное набранному проценту голосов.

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