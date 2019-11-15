Как появилось дело о хищении акций

В 2017 году банковская группа «ФК Открытие» получила полный контроль над компаниями, которые на тот момент владели акциями ПАО «Росгосстрах». Банк получил во владение 99,01% в ООО «РГС Активы» и 99,95% в ООО «РГС Холдинг», записи об этом были внесены в ЕГРЮЛ 4 сентября. Ранее банку принадлежало 19,8% страховой компании, в результате совершения сделки он получил более 51% акций «Росгосстраха».

В апреле 2018 года ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего основного владельца РГС Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По основному эпизоду дела версия следствия заключается в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал другой подконтрольной ему же фирмы. В августе 2017 года эти акции были проданы через биржу банку «Траст», входящему в «Открытие». После уплаты 1 млрд руб. налогов государству на оставшиеся 5 млрд руб. были вначале приобретены процентные векселя Альфа-банка, а затем они были размещены на валютном счете в российском банке, где и были арестованы следствием в апреле 2018 года. Сергей Хачатуров более полутора лет находится в СИЗО, Надежда Клепальская — под домашним арестом.