Правкомиссия одобрила владельцам Пулково покупку грузового терминала

Собственники пассажирского терминала петербургского аэропорта Пулково станут владельцами грузового терминала, соответствующее решение приняла правительственная комиссия по иностранным инвестициям, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев. Данный терминал принадлежит структурам банка «Санкт-Петербург».

«Там, где акционерами являются и наш ВТБ, и такую же примерно долю имеет Fraport, там еще государство Катар участвует, его компании — вот они приобретают грузовой терминал Пулково. То есть они становятся собственниками не только пассажирских перевозок и необходимого для этого оборудования, но и, собственно, еще грузовой базы»,— сказал господин Артемьев (цитата по «Интерфаксу»).

Оператором Пулково выступают «Воздушные ворота северной столицы». Компания принадлежит ВТБ (25,01%), немецкой компании Fraport (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).