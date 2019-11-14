Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития

Президент России Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования проектов Нового банка развития в национальных валютах странах БРИКС. По его мнению, это повысит вес валют этих государств. Президент на встрече лидеров с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития поддержал инициативу по привлечению кредиты в рублях.

БРИКС — группа из пяти стран (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР). Организация основана в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума.

«Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах»,— сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Президент России поддержал планы Нового банка развития привлекать рублевые кредиты на финансовом рынке России. Он считает, что это «отвечает интересам и российских заемщиков».

О XI саммите БРИКС в Бразилии читайте в материале “Ъ” «Россия, как и другие страны БРИКС, отвергает диктат и давление, шантаж и угрозы».