Петров изучает возможность продажи «Рольфа»

Кипрский офшор Delance Ltd, через который семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщил о начале изучения вопроса о продаже 100% компании. Сам господин Петров находится в международном розыске по уголовному делу, которое завели в России.

«Да, это так, подтверждаю»,— сказал Сергей Петров Forbes. Он отказался от дальнейших комментариев.

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Против Сергея Петрова в России летом завели уголовное дело. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров он организовал сделку, в результате которой вывел 4 млрд руб. В сентябре Басманный райсуд заочно арестовал его. Сам Сергей Петров проживает в Австрии и не признает свою вину. Он утверждает, что не имел отношения к сделке.

Сергей Петров начал заниматься автобизнесом с 1989 года. Компанию «Рольф» он основал в 1991 году. В 2007 году он стал депутатом Госдумы от «Справедливой России». Он поддерживал протестные акции и голосовал против «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой». Он не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России. Сергей Петров вернулся в бизнес в 2016 году.

Forbes оценивает состояние господина Петрова в $900 млн. По данным журнала «Автобизнесревю», «Рольф» с 2014 года — крупнейший автодилер в России. В 2018 году его выручка составляла $229,7 млрд. Чистая прибыль составила 6,2 млрд руб.

Подробнее о деле Сергея Петрова — в материале “Ъ” «Все это рок-н-рольф».

О заочном аресте Сергея Петрова — в материале “Ъ”.