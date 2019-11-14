ФНС не удалось добиться запрета сделок «Моршанскхиммаша» с третьими лицами

УФНС России по Тамбовской области не удалось добиться запрета сделок с третьими лицами производителя металлических емкостей и теплообменных аппаратов ООО «Завод “Моршанскхиммаш”» в рамках дела о его банкротстве. Кассационная инстанция поддержала первую и апелляционную в отказе налоговикам в принятии таких обеспечительных мер. Это следует из соответствующего постановления арбитражного суда Центрального округа. Мотивировочная часть документа еще не опубликована. Постановление вступило в силу, но может быть обжаловано в течене двух месяцев со дня вынесения в судебную коллегию Верховного суда РФ.

Управление ФНС хотело запретить юрлицу рассчитываться через «третьих лиц» с кредиторами по текущим платежам, а также по любым платежам с кредиторами, требования которых возникли до начала рассмотрения дела о банкротстве 30 июля 2018 года. Также ФНС хотела запретить получать оплату за выполненные работы на счета иных лиц. Претензии касаются расчетов «Моршанскхиммаша» через счета московского ООО «Комплектэнерго» — основной структуры одноименной группы Игоря Тихомирова, которая начала работу на мощностях убыточного предприятия, а также через счета учредителя — тамбовского областного государственного предприятия «Тамбовская управляющая компания» (ТОГУП ТУК).

Подробнее о споре — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова