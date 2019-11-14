Эксперты: реакция на связанные с ГРУ публикации в Facebook была минимальной

Исследователи Стэнфордского университета проанализировали публикации перед выборами президента США в 2016 году, которые связывали с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Эксперты назвали вовлеченность пользователей минимальной — 81% постов не получил никакой реакции.

Исследователи опубликовали доклад «Потемкинские страницы и персоны» (.pdf). Анализ проводился по данным, которые руководство Facebook представило по запросу комитета Сената США по разведке.

Всего было сделано около 1,58 тыс. записей и 5,5 тыс. перепостов. Они получили 4,8 тыс. лайков, 3,4 тыс. перепостов и 0,9 тыс. комментариев. В среднем на каждую запись пришлось 0,7 лайка, 0,5 перепоста и 0,1 комментария. 81% постов и 78% перепостов не получили никакой реакции. «Вовлеченность была минимальной»,— констатируют авторы исследования.

В качестве примера приводится публикация, где дается ссылка на размещенные DCLeaks документы предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Запись собрала 11 лайков, 17 перепостов и ни одного комментария. Через пять недель после этого документы опубликовали на страницах WikiLeaks, что привело к множеству сообщений в СМИ.

«ГРУ либо не рассматривало максимизацию вовлечения социальной аудитории в качестве приоритета, либо не имело возможности для этого. Похоже, управление пыталось достигать результата другими способами»,— считают авторы отчета.

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