Регионы Черноземья перестали сокращать госдолг

По итогам третьего квартала 2019 года бюджетам регионов Черноземья не удалось заметно уменьшить госдолг после его серьезного сокращения в первых двух кварталах. Его объем на 1 октября во всех шести областях практически равен показателям за 1 июля, сообщается в ежемесячном отчете Минфина РФ.

Совокупный госдолг шести регионов Черноземья на 1 октября составил 106,14 млрд руб.

На 1 июля показатель составлял 107,27 млрд руб. При этом за январь-июнь, напомним, его удалось сократить в среднем по макрорегиону на 13% (со 123,61 млрд руб. на 1 января).

Госдолг Белгородской области по итогам трех кварталов составляет 28,68 млрд руб. (29,38 по итогам двух кварталов), Воронежской — 21,72 млрд руб. (21,73), Курской — 9,88 млрд руб. (9,86 на 1 июля), Липецкой — 11,03 млрд руб. (11,48). В Орловской и Тамбовской областях госдолг остался точно таким же, что и три месяца назад — 17,93 и 16,89 млрд руб. соответственно.

В первом полугодии, напомним, власти трех регионов Черноземья впервые смогли погасить долг бюджета перед банками в структуре всего госдолга. Воронежская (задолжала 15 млрд руб.) и Курская (3 млрд руб.) области освободились от него полностью, у Липецкой (2,5 млрд руб.) осталась сравнительно небольшая сумма. Банковские кредиты со ставкой в пределах 8% в Воронежской области гасили любыми свободными средствами и замещали займами из федерального бюджета под 0,1%.

Подробнее о способах сокращения госдолга и рисках его роста — в материале “Ъ-Черноземья” «Бюджеты заняли у старших».

Сергей Калашников