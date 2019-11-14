Пресс-конференция Путина состоится в конце декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина традиционно пройдет во второй половине декабря. Дата уже известна, но ее объявят позже. «Дата уже определена, мы скоро объявим аккредитацию»,— рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что обращение президента России к Федеральному собранию пройдет в 2020 году. Решение об этом уже приняли, рассказал господин Песков. Конкретная дата пока не определена.

Пресс-конференция станет 15-й по счету, ее проводят с 2001 года. Послание Федеральному собранию в последний раз проходило в феврале 2019 года.

Как президент обратился к Федеральному собранию в 2019 году — в материале “Ъ” «Владимир Путин обратился с посланием к Конгрессу».

Как проходила пресс-конференция президента в 2018 году, читайте в публикации “Ъ” «Вещать — не значит жениться».