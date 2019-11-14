СМИ: китайские хакеры взломали американскую отраслевую ассоциацию

На фоне активизации переговорного процесса между США и Китаем этим летом группа хакеров, как считают эксперты, из Китая взломала компьютерную систему американской Национальной ассоциации производителей (NAM). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Влиятельная NAM участвовала, в частности, в разработке торговой политики США, и эксперты связывают взлом ее сетей с этим, учитывая, что летом США и Китай как раз активно обсуждали вопрос торговых ограничений. После взлома компьютерной сети NAM пригласила специалистов по кибербезопасности, которые, проанализировав методы и приемы хакеров, заявили, что так работают известные китайские группы хакеров. Удалось ли хакерам при этом похитить какие-либо данные, не сообщается. В NAM агентству заявили, что теперь их система надежно защищена.

Между тем представители Министерства иностранных дел КНР утверждают, что обвинения во взломе «высосаны из пальца, выдвинуты с корыстными целями», и призывают американскую сторону «прекратить использовать тему так называемой кражи секретов в интернете с целью очернить Китай».

О новом этапе в торговой войне США и Китая — в публикации “Ъ” «США и Китай договорились договориться».

Алена Миклашевская