Британский бизнесмен Ричард Брэнсон рассматривает возможность приобретения 25% авиакомпании «Победа», сообщают «Вести.Экономика» со ссылкой на источник. «Говорить о конкретике пока рано, но такие намерения не исключаются»,— сказал он. Брэнсон — основатель корпорации Virgin Group, один из самых богатых жителей Великобритании. «Победа» — дочерний лоукостер «Аэрофлота».

Выпуск трамваев в Москве начнется до конца 2021 года. Планируемая мощность — не менее 100 вагонов в год, рассказал газете «Ведомости» представитель департамента транспорта правительства Москвы. Проект будет реализован в рамках недавно подписанного соглашения между мэрией Москвы и «Трансмашхолдингом». Документ предусматривает создание производственного и инжинирингового центров, которые займут около 5000 кв. м на территории Краснопресненского трамвайного депо. Проект ориентирован не только на нужды столицы.

Американский маркетплейс iHerb открывает подразделение в России. Приложения торговой площадки в Google Play и App Store для пользователей России уже больше года находятся под угрозой блокировки. Подразделение возглавит бывший топ-менеджер Ozon и Unilever Илья Микин.