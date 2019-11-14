Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ

Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад. По его мнению, турецкие спецслужбы могли получить информацию от иностранных коллег и действовать по их указанию.

«Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, турецких и некоторых других, которые действуют в нашем регионе, это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ»,— сказал господин Асад в интервью «России 24» и «РИА Новости». Он подчеркнул, что это только предположение.

Президент Сирии считает, что Джеймса Ле Мезюрье так же, как Осаму бен Ладена и Абу Бакра аль-Багдади, убили, потому что они «знали важные секреты» и чтобы «вместе с ними умерла правда». «Они стали обузой после того, как исполнили свои роли. После того, как они сыграли свою роль, появилась острая необходимость от них избавиться»,— сказал Башар Асад.

Президент Сирии также прокомментировал информацию о передислокации военных США в Сирии в район нефтяных объектов. По мнению господина Асада, США воруют нефть. Он сравнил политику страны с нацистской. «Экспансия, завоевания, подрыв интересов других народов, попирание международного права, гуманитарных основ и так далее, и все это только ради нефти. Какая разница между этой политикой и методами нацистов?» — сказал президент Сирии.

Почему США передислоцировались в районы нефтяных месторождений — в материале “Ъ” «США в Сирии развернули нефтебазы».