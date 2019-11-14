Гипермаркет «Мегамарт» в Екатеринбурге переформатируют в торговый центр

Группа компаний «Дикси» в первом квартале 2020 года планирует запустить пилотный проект в Екатеринбурге по изменению формата гипермаркетов «Мегамарт». Гипермаркет переформатируют в торговый центр с одноименным названием, где будут располагаться супермаркет «Виктория» (бренд «Дикси», в Екатеринбурге не представлен) и ряд партнеров на условиях аренды. Если пилот окажется успешным, то аналогичным образом переформатируют остальные «Мегамарты» (в Екатеринбурге их 21).

Неделю назад Уральский дивизион «Мегамарт» покинул директор Александр Комиссаров, который проработал в компании 22 года. Исполняющим директором назначен Вячеслав Пошморго, который ранее был директором по продажам торговой сети «Мегамарт».