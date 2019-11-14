Новая аглофабрика ММК признана «событием года»

Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом конкурса «Главное событие 2019 года в металлургии России». Этой награды ММК был удостоен за реализацию проекта по строительству новой аглофабрики №5, которую запустили в июле нынешнего года.



Церемония награждения лауреатов конкурса прошла в Москве в рамках официального приема по случаю открытия ведущей специализированной промышленной выставки «Металл-Экспо'2019». Лауреатам вручили почетные дипломы и символические трофеи, выполненные в виде скульптуры металлурга.

Самая современная в России аглофабрика №5 Магнитки вошла в строй в июле 2019 года. В церемонии ее запуска принимал участие президент России Владимир Путин. Максимальная производительность аглофабрики – 5,5 млн тонн высококачественного агломерата в год. Аглофабрика оснащена 19-ю высокоэффективными природоохранными объектами. «Данный проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду, – подчеркнул председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это – часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела».

Запуск новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики №4. В результате этого выбросы пыли сократились в два раза (на 2,1 тыс. тонн в год), диоксида серы – в четыре раза (на 3,5 тыс. тонн в год), бензапирена – в 16 раз. Помимо этого, сократились сбросы загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 тонн в год; уменьшились технологические отходы аглоцеха для размещения в шламохранилище №2 на 13,75 тыс. тонн в год.

Конкурс «Главное событие года в металлургии России» учрежден в 2011 году оргкомитетом выставки «Металл-Экспо» с целью поддержания и популяризации инновационных проектов металлургической отрасли. Ежегодно он отмечает важнейшие реализованные проекты с объемом капиталовложений от 100 млн евро. Магнитогорский металлургический комбинат до этого трижды становился лауреатом конкурса. В 2011 и 2012 годах он был отмечен за строительство и ввод в эксплуатацию двух очередей современного комплекса холодной прокатки (стан 2000) в ЛПЦ №11, в 2017 году ММК получил награду за пуск агрегата непрерывного горячего цинкования №3.