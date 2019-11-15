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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 16–17 ноября

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14 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых «Ford против Ferrari» с Мэттом Деймоном и Кристианом Бейлом, перезапуск «Ангелов Чарли», драма Андрона Кончаловского «Грех» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Ford против Ferrari
Ангелы Чарли
Грех
Матиас и Максим
Идеальный пациент
Мидуэй
Хороший лжец
Доктор Сон
Девятая
Терминатор: Темные судьбы
Ford против Ferrari (Ford v Ferrari. 2019)

Ford против Ferrari

Режиссер: Джеймс Мэнголд
В ролях: Мэтт Деймон, Кристиан Бейл
Жанр: драма, спорт / США, Франция / 152 мин.
В прокате: с 14 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Фильм, основанный на реальной истории концерна “Форд”, который в 1960-е решил выпустить спорткар, который смог бы обогнать “Феррари”, непобедимого чемпиона гонки “24 часа Ле-Мана”. Лучезарный конструктор (и бывший гонщик) Кэрролл Шелби (Мэтт Деймон) вместе с британским гонщиком Кеном Майлсом (Кристиан Бейл), демонстрирующим скверный характер, который, как и полагается, идет рука об руку с гениальными способностями, приводят “Форд” к трудной, но ожидаемой победе. Комментаторы в интернете уже окрестили фильм Мэнголда “«Форсажем» здорового человека”».
Ангелы Чарли (Charlie's Angels, 2019)

Ангелы Чарли

Режиссер: Элизабет Бэнкс
В ролях: Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска
Жанр: боевик, приключения, комедия / США / 118 мин.
Слоган: «Миру нужны новые ангелы»
В прокате: с 14 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Голливуд продолжает выжимать из феминистской повестки максимум, и теперь очередь дошла до перезапуска франшизы “Ангелы Чарли”, основанной на американском телесериале 1970-х про трех сотрудниц детективного агентства, которые получают задания от своего босса Чарли, никогда не появляющегося в кадре. В 2000 году вышел полнометражный фильм с Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью. Спустя 19 лет перезапуск осуществила актриса и режиссер Элизабет Бэнкс (“Голодные игры”)».
Грех (Il Peccato, 2019)

Грех

Режиссер: Андрон Кончаловский
В ролях: Альберто Тестоне, Якоб Диль, Франческо Гаудиелло
Жанр: драма, биография / Россия, Италия / 136 мин.
В прокате: с 14 ноября

Кинокритик Андрей Плахов: «Картина о жизни и творчестве Микеланджело — антитеза “Андрею Рублеву”, пропитанному языческой чувственностью и пронзаемому мистическими озарениями. Рублев питается соками земли, но при этом возвышен над ней и почти невесом в своей духовности. А вот герой “Греха” в земной грязи просто купается. Он десакрализован, лишен нимба избранности, награжден самыми банальными, не слишком приятными чертами и пороками вплоть до того, что не моется и воняет, не слишком чистоплотен и в финансовых делах. И лишь в редкие моменты зрителям дано ощутить, что перед ними глыба, гений, великолепный монстр, которому за талант можно многое простить».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Андрей Буонаротти»

Матиас и Максим (Matthias et Maxime, 2019)

Матиас и Максим

Режиссер: Ксавье Долан
В ролях: Габриэль д’Альмейда Фрейтас, Ксавье Долан, Пьер-Люк Фанк, Самуэль Готье
Жанр: драма / Канада / 120 мин.
Слоган: «Больше, чем дружба»
В прокате: с 14 ноября

Кинокритик Василий Степанов: «История о двух друзьях детства, после невинного поцелуя оказавшихся на разных континентах. 30-летнего Долана, оставшегося на последнем каннском конкурсе без призов, упрекали в предсказуемости и самоповторе, не заметив, что в этом и заключается главный сюжет его фильма: превращение яркого вундеркинда во взрослого растерянного человека, обреченного на бесконечные повторения».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Проиграла дружба» и «Если друг приглянулся вдруг»

Идеальный пациент (The Perfect Patient, 2019)

Идеальный пациент

Режиссер: Микаэль Хофстрём
В ролях: Йонас Карлссон, Давид Денсик, Альба Аугуст
Жанр: триллер, нуар / Швеция / 132 мин.
В прокате: с 14 ноября

Кинокритик Ксения Рождественская: «После разнообразных триллеров Хофстрём собирался сделать черную комедию, и, возможно, если бы он отнесся к “Идеальному пациенту” именно так, этот фильм оказался бы лучшим в его карьере. Но в итоге возникает ощущение, что у “Идеального пациента” диссоциативное расстройство идентичности: одна из субличностей этого фильма — комедия, другая — триллер, а третья просто очень хочет всем понравиться, поэтому прикидывается сканди-нуаром».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Нуар с расстройством»

Мидуэй (Midway, 2019)

Мидуэй

Режиссер: Роланд Эммерих
В ролях: Вуди Харрельсон, Патрик Уилсон, Деннис Куэйд
Жанр: боевик, драма, военный / США, Китай / 138 мин.
В прокате: с 14 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Высокобюджетный исторический фильм Роланда Эммериха об одном из самых известных сражений США и Японии на Тихом океане: в июне 1942 года американские военные отразили атаку на атолл Мидуэй, в результате чего Япония потеряла четыре тяжелых авианосца и 248 самолетов и, по сути, проиграла войну. Много дорогих спецэффектов и патриотизма, крови и слез, а также Вуди Харрельсон, Патрик Уилсон, Деннис Куэйд
Хороший лжец (The Good Liar, 2019)

Хороший лжец

Режиссер: Билл Кондон
В ролях: Хеллен Миррен, Иэн Маккеллен
Жанр: драма, детектив / США / 109 мин.
Слоган: «Придумай красивую ложь»
В прокате: с 14 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Хеллен Миррен и Иэн Маккеллен в новом фильме Билла Кондона, истории о том, что не стоит смешивать личную жизнь с работой. Маккеллен играет обаятельного пожилого мошенника, который знакомится с богатыми женщинами по интернету, но внезапно сам подпадает под обаяние своей новой жертвы (ее играет Миррен), в результате чего успех его аферы оказывается под угрозой. Кондон и Маккеллен работали вместе на фильмах “Красавица и чудовище”, “Мистер Холмс” и “Боги и монстры”, за который актер получил номинацию на “Оскар”, а Кондон — премию за лучший адаптированный сценарий».
Доктор Сон (Doctor Sleep, 2019)

Доктор Сон

Режиссер: Майк Флэнеган
В ролях: Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Карел Стрёйкен
Жанр: ужасы, фэнтези, триллер, драма / США / 151 мин.
Слоган: «Мир снова охватит сияние»
В прокате: с 7 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Когда Дэнни Торранс (Роджер Дейл Флойд) был маленьким, его папа Джек нанялся зимним смотрителем в пустующий по случаю несезона отель “Оверлук” где-то в горах штата Колорадо. На беду Торранс-старший был алкоголиком в завязке со склонностью к насилию, а отель вовсе не пустым — его населяли призраки, да и само здание обладало собственной потусторонней темной силой. Это оказалось плохим сочетанием: Джек сошел с ума и попытался убить жену и сына, но они чудом спаслись благодаря паранормальным способностям мальчика, которые его старший друг, повар “Оверлука” Дик Холлоран (Карл Ламбли) назвал “сиянием”. Увы, жуткие призраки не оставили Дэнни в покое, и, хотя тот же Дик научил его с ними справляться, вырос ребенок травмированным на всю голову».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Отблески сияния»

Девятая (2019)

Девятая

Режиссер: Николай Хомерики
В ролях: Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Дмитрий Лысенков, Джонатан Солвей
Жанр: триллер, приключения, ужасы / Россия / 99 мин.
В прокате: с 7 ноября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Мистический триллер, написанный фантастами Мариной и Сергеем Дяченко: Петербург конца XIX века, спиритические сеансы, ритуальные убийства и Евгений Цыганов, хроническая усталость на лице которого как нельзя лучше подходит эпохе декаданса. Постановщиком фильма значится один из лучших режиссеров авторского кино нулевых Николай Хомерики, но искать его почерк в “Девятой” не стоит, поскольку это стопроцентный продюсерский проект, то есть все — от сценария до финального монтажа — контролировали они».
Терминатор: Темные судьбы (Terminator: Dark Fate, 2019)

Терминатор: Темные судьбы

Режиссер: Тим Миллер
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Наталия Рейес
Жанр: фантастика, боевик / США, Китай / 128 мин.
В прокате: с 31 октября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Если вам кажется, что все это вы уже видели, то это потому, что все это вы уже видели. Даже экшен-сцены, эволюционирующие от масштабных к разухабистым, а потом и вовсе смехотворным и в конце концов утомительным, почти все позаимствованы из “Терминатора-2” — только в них больше компьютерной графики и меньше эмоций.

В соответствии с веяниями времени спаситель человечества теперь не какой-то будущий мессия мужского пола, а женщина, к тому же мексиканка, и суперсолдат тоже женщина. Однако их обеих легко и непринужденно обходит по части крутости постаревшая, но все такая же непреклонная Сара Коннор, которая одним своим появлением напоминает, что Кэмерон делал сильных женщин героинями своих фильмов, когда это еще не считалось специальным достижением».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Терминатор” собрался с сиквелами»

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