Прокатная десятка

14 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых «Ford против Ferrari» с Мэттом Деймоном и Кристианом Бейлом, перезапуск «Ангелов Чарли», драма Андрона Кончаловского «Грех» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Андрей Плахов: «Картина о жизни и творчестве Микеланджело — антитеза “Андрею Рублеву”, пропитанному языческой чувственностью и пронзаемому мистическими озарениями. Рублев питается соками земли, но при этом возвышен над ней и почти невесом в своей духовности. А вот герой “Греха” в земной грязи просто купается. Он десакрализован, лишен нимба избранности, награжден самыми банальными, не слишком приятными чертами и пороками вплоть до того, что не моется и воняет, не слишком чистоплотен и в финансовых делах. И лишь в редкие моменты зрителям дано ощутить, что перед ними глыба, гений, великолепный монстр, которому за талант можно многое простить».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Андрей Буонаротти»
Кинокритик Василий Степанов: «История о двух друзьях детства, после невинного поцелуя оказавшихся на разных континентах. 30-летнего Долана, оставшегося на последнем каннском конкурсе без призов, упрекали в предсказуемости и самоповторе, не заметив, что в этом и заключается главный сюжет его фильма: превращение яркого вундеркинда во взрослого растерянного человека, обреченного на бесконечные повторения».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Проиграла дружба» и «Если друг приглянулся вдруг»
Кинокритик Ксения Рождественская: «После разнообразных триллеров Хофстрём собирался сделать черную комедию, и, возможно, если бы он отнесся к “Идеальному пациенту” именно так, этот фильм оказался бы лучшим в его карьере. Но в итоге возникает ощущение, что у “Идеального пациента” диссоциативное расстройство идентичности: одна из субличностей этого фильма — комедия, другая — триллер, а третья просто очень хочет всем понравиться, поэтому прикидывается сканди-нуаром».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Нуар с расстройством»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Когда Дэнни Торранс (Роджер Дейл Флойд) был маленьким, его папа Джек нанялся зимним смотрителем в пустующий по случаю несезона отель “Оверлук” где-то в горах штата Колорадо. На беду Торранс-старший был алкоголиком в завязке со склонностью к насилию, а отель вовсе не пустым — его населяли призраки, да и само здание обладало собственной потусторонней темной силой. Это оказалось плохим сочетанием: Джек сошел с ума и попытался убить жену и сына, но они чудом спаслись благодаря паранормальным способностям мальчика, которые его старший друг, повар “Оверлука” Дик Холлоран (Карл Ламбли) назвал “сиянием”. Увы, жуткие призраки не оставили Дэнни в покое, и, хотя тот же Дик научил его с ними справляться, вырос ребенок травмированным на всю голову».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Отблески сияния»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если вам кажется, что все это вы уже видели, то это потому, что все это вы уже видели. Даже экшен-сцены, эволюционирующие от масштабных к разухабистым, а потом и вовсе смехотворным и в конце концов утомительным, почти все позаимствованы из “Терминатора-2” — только в них больше компьютерной графики и меньше эмоций.
В соответствии с веяниями времени спаситель человечества теперь не какой-то будущий мессия мужского пола, а женщина, к тому же мексиканка, и суперсолдат тоже женщина. Однако их обеих легко и непринужденно обходит по части крутости постаревшая, но все такая же непреклонная Сара Коннор, которая одним своим появлением напоминает, что Кэмерон делал сильных женщин героинями своих фильмов, когда это еще не считалось специальным достижением».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Терминатор” собрался с сиквелами»