Долги американских домохозяйств выросли до рекордных $14 трлн

Общая задолженность американских домохозяйств в третьем квартале выросла на 3,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года и на 0,7% в сравнении с предыдущим кварталом, составив $13,95 трлн. Такие данные в среду, 13 ноября, опубликовал Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Задолженность американских домохозяйств растет 21-й квартал подряд.

Наибольшая доля в задолженности приходится на ипотечные кредиты, составляющие $9,44 трлн (67,7%), далее следуют образовательные кредиты — $1,5 трлн (10,8%) и автокредиты — $1,32 трлн (9,5%). 6,3% задолженности приходится на кредитные карты — $880 млрд. Просроченные задолженности по кредитам также выросли в третьем квартале — с 4,4% во втором квартале до 4,8% в третьем.

«Новые выдачи кредитов показали сильные результаты в третьем квартале 2019 года, причем выдача автокредитов достигла почти рекордных высот, а ипотечные кредиты существенно выросли в сравнении с прошлым годом,— отмечает аналитик Федерального резервного банка Нью-Йорка Тонхун Ли.— Данные говорят о том, что домохозяйства пользуются преимуществами низкой процентной ставки для получения кредита».

Яна Рождественская