«Брусника» и ЮИТ зарегистрировали совместную компанию в Екатеринбурге Она будет управлять объектами застройщиков с 2020 года

В Екатеринбурге 8 ноября зарегистрировано ООО «ЮИТ Брусника сервис», следует из данных Kartoteka.ru. Руководителем компании указан Александр Арсеньев. 50,01% долей в уставном капитале компании принадлежит «Ливин Сервиcиз Раша Ою» (структура финского строительного концерта YIT), 49,99% — ООО «Брусника. Строительство и Девелопмент» (учредитель 13 компаний группы «Брусника»). Уставный капитал компании более 127,6 млн руб.

Ранее «Брусника» заявляли, что новая управляющая компания начнет работать с 1 января 2020 года. «Со стороны ЮИТ в создании совместного предприятия участвуют две сервисные компании — "Урал ЮИТ Сервис" и "ЮИТ Сервис Тюмень". Все остальные сервисные и девелоперские компании ЮИТ в России будут продолжать текущую деятельность в своих регионах. Со стороны "Брусники", в объединение входят подразделения "Брусника. Управление домами" в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и Сургуте», — говорится в сообщении застройщика.

Напомним, федеральная антимонопольная служба в конце сентября одобрила ходатайство о создании совместного предприятия (СП) АО «Ливин Сервиcиз Раша Ою» и ООО «Брусника. Строительство и Девелопмент». Инвестиционный директор «Тринфико» Артем Цогоев предполагал, что для YIT создание СП с «Брусникой» станет оформлением ухода из России.

Группа «Брусника» создана в 2004 году в Екатеринбурге. Основным собственником бизнеса считается Алексей Круковский, входивший в состав Тюменской городской думы в 2008–2013 годах. «Брусника» владеет также одним из крупнейших новосибирских застройщиков «Сибакадемстроем». Группа работает в Тюмени, Екатеринбурге, Сургуте и Подмосковье. По данным Национального объединения застройщиков жилья, по итогам января — августа 2019 года «Брусника» находится на 19-м месте по объему ввода жилья в России: с начала года компания сдала 88,7 тыс. кв. м. По итогам 2018 года заняла 21-е место с показателем 163,1 тыс. кв. м.

YIT Group со штаб-квартирой в Хельсинки существует с 1912 года. Крупнейший акционер YIT — финский фонд Tercero Invest AB, контролирующий 11,6% акций. В России компания работает с 1961 года.

Подробнее о создании СП, читайте в материале ЮИТ обрастает «Брусникой»

Татьяна Дрогаева