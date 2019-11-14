Воронежский лестех проверит сотрудников после сноса старинной усадьбы

Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова (ВГЛТУ) проводит внутреннее расследование по факту сноса ветхой усадьбы Олениных постройки XVIII-XIX веков, располагавшеся на территории учебно-опытного лесхоза вуза. Об этом сообщает пресс-служба ВГЛТУ.

«В СМИ появилась информация, что инициатором этого (сноса.— “Ъ-Черноземье”) стали сотрудники вуза. ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, в свою очередь, проведет внутреннее расследование на предмет причастности сотрудников вуза к сносу исторической усадьбы. Однако на данный момент известно, что сотрудникам университета и лесхоза не поручалось проведение вышеуказанных работ»,— отметили в пресс-службе вуза со ссылкой на директора учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова Андрея Топчеева, добавив, что после окончания проверки сообщат о ее результатах.

Напомним, о сносе старинной усадьбы Олениных стало известно в конце октября, когда прокуратура Воронежской области инициировала собственную проверку происшествия. Причиной скандального сноса ветхой усадьбы Олениных постройки XVIII-XIX веков, расположенной под Воронежем, могла стать ошибка машиниста экскаватора. Впрочем, в лесхозе ранее поясняли “Ъ-Черноземье”, что снос усадьбы грузовиком по ошибке исключен, так как эта техника не могла бы снести кирпичное строение.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова