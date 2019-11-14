В Петербурге открылся десятый по счету автосалон Hyundai

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла на месте бывшего автосалона Ford на Выборгском шоссе новый дилерский центр Hyundai. Это уже десятый салон корейской марки в Петербурге.

Объем инвестиций в реконструкцию и запуск автосалона площадью 2200 кв. м составил 250 млн рублей. Около половины дилерского центра занимает двухуровневый шоурум, где представлены 11 моделей легковых и легких коммерческих автомобилей Hyundai. В следующем году здесь планируется реализовать 2,5 тыс. новых машин. Кроме того, на момент открытия салона в нем покупателям предлагаются более 100 автомобилей с пробегом.

По словам генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, лидерами продаж станут модели сегмента B+, а именно Solaris и Creta. «Также клиенты проявляют высокий интерес к новому поколению бизнес-седана Hyundai Sonata, выход которого запланирован на конец года. Ранее в этой локации располагался один из крупнейших автосалонов Ford в России. Поэтому мы решили для владельцев машин американского бренда, которые были нашими клиентами на протяжении долгого времени, предложить дополнительные индивидуальные скидки по программе трейд-ин при покупке новых автомобилей Hyundai.»,— добавил господин Слуцкий.

Как сообщают в ГК «Аларм-Моторс», открывшийся автосалон планирует участвовать в онлайн-сервисе подписки на автомобили Hyundai Mobility, который в ближайшее время начнет работу в Санкт-Петербурге. Также компания достигла договоренностей с несколькими сервисами такси и каршеринга с ожидаемым ежемесячным объемом поставок до 100 автомобилей Hyundai в месяц.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что ГК «Аларм-Моторс» станет торговать китайскими, корейскими и российскими брендами.

Мария Кузнецова