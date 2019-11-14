Бывший вице-губернатор Игорь Албин раскритиковал новый метабренд Петербурга

Экс-вице-губернатор Петербурга Игорь Албин подверг критике представленный Смольным новый метабренд города.

«Можно было предложить что-то из направления "ню". Но если серьезно, стыдно за культурную столицу»,— написал господин Албин в своем Telegram-канале.

Напомним, что новый метабренд Петербурга, разработанный коммуникационным агентством SPN Communications, был официально представлен в среду, 13 ноября. Он представляет собой голубой круг — так называемое «бирюзовое холодное северное солнце», которое, как пояснили его создатели, «символизирует веру в прорыв и веру в озарение». При этом на символике отсутствует изображение императора Петра I, которое планировалось там изначально.