«Восточный» нацелился на новые миллиарды

Банк «Восточный» потребовал от Майкла Калви еще почти 9 млрд руб. Иск к фонду американского предпринимателя Baring Vostok организация направила в Арбитражный суд Амурской области. Речь идет о фальсификации отчетности, из-за которой банк не досчитался 8,8 млрд руб. В том же суде рассматривается другой иск банка к фонду Майкла Калви — почти на 10 млрд. Эксперты, опрошенные “Ъ FM”, считают, что новые требования появились неслучайно: цена вопроса — свобода Майкла Калви. Тему продолжит Владислав Викторов.
В мае компания бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» получила контроль над банком «Восточный», который до этого принадлежал фонду Baring Vostok. Такое решение вынес Арбитражный суд Амурской области. И уже в июле в эту же судебную инстанцию поступил иск от «Восточного» к структурам фонда Майкла Калви почти на 10 млрд руб. — во столько новые собственники оценивали убытки, которые банк понес, пока находился под контролем Калви. Теперь же у организации появились новые требования на 8,8 млрд.
Как сообщил “Ъ FM” представитель фонда Baring Vostok, копию иска они еще не получали, хотя само заявление сюрпризом не стало: «Лучше всего сложившуюся ситуацию описывает следующая фраза: ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Потому что очевидно, что рейдеры, захватившие контроль в "Восточном", пытаются найти любой способ декапитализировать банк и выполнить соответствующие нормативы. Они придумывают самые нелепые, абсурдные и даже безосновательные поводы для подачи многомиллиардных требований, будь то к Evison Holdings или к Майклу Калви».
В то же время в сентябре спор, из-за которого Майкл Калви и оказался под арестом, пришел, наконец, к развязке. Следователи получили результаты независимой оценки компании IFTG, согласно которой стоимость актива составила 4,5 млрд руб., а именно ее Baring Vostok передал «Восточному» в счет кредита на 2,5 млрд. Хотя миноритарий банка Шерзод Юсупов посчитал, что стоимость компании занижена, потому и написал в ФСБ заявление на руководителей фонда. Суд приобщил результаты оценки к делу, и, казалось, что на этом вскоре все и закончится. Но теперь появился новый иск. И, по словам партнера FBK Legal Александра Ермоленко, происходящее больше похоже на торг: «Казалось, что достигнуты какие-то договоренности. Как мы видим, спорный самый главный актив — банк — перешел под контроль одной из групп акционеров. Вроде бы они получили то, что хотели, но, видимо, не совсем. Напрашивается аналогия с "Роснефтью" и "Башнефтью", когда они сначала забрали актив, а потом пришли и еще и 170 млрд попросили. Аналогия в том смысле, что, если у тебя есть рычаг и другая сторона уступает, то почему бы не попросить больше?»
Впрочем, когда появились результаты оценки, в фонде Baring Vostok заявили “Ъ FM”, что намерены побороться за «Восточный» и вернуть его под свой контроль. Там утверждают, что вложили в его развитие немало средств, а потому имеют полное право претендовать на актив. Возможно, именно это заявление и стало поводом для нового иска? Но директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин считает, что Майкл Калви сейчас не в том положении, чтобы продолжать борьбу. По его словам, вероятно, предмет торга — свобода бизнесмена: «Ходили предположения, что сторонам удалось договориться, озвучивались определенные суммы и схемы. Сейчас конфликт вышел на новый виток. Ни о каком восстановлении контроля фонда над банком "Восточный" речи не идет — господин Аветисян достиг своей цели.
Скорее всего, торг идет о сумме отступных, на которые претендует господин Аветисян, в обмен на которую группа банка "Восточный" готова попытаться отыграть назад использование силового ресурса».
Тем временем в СИЗО остаются трое фигурантов громкого процесса, а сам Майкл Калви находится под домашним арестом. Хотя ранее американец просил освободить его под залог в 5 млн руб., но это не помогло. Так что под арестом он пробудет как минимум до января.
Майкл Калви с февраля находился в СИЗО, а под домашний арест его перевели лишь в апреле. Позже меру пресечения смягчили и для его партнера — французского финансиста Филиппа Дельпаля. Для этого его жене пришлось купить квартиру в Москве. Еще один фигурант дела, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, пошел на сделку со следствием.
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