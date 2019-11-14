«Восточный» нацелился на новые миллиарды

Банк «Восточный» потребовал от Майкла Калви еще почти 9 млрд руб. Иск к фонду американского предпринимателя Baring Vostok организация направила в Арбитражный суд Амурской области. Речь идет о фальсификации отчетности, из-за которой банк не досчитался 8,8 млрд руб. В том же суде рассматривается другой иск банка к фонду Майкла Калви — почти на 10 млрд. Эксперты, опрошенные “Ъ FM”, считают, что новые требования появились неслучайно: цена вопроса — свобода Майкла Калви. Тему продолжит Владислав Викторов.

В мае компания бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» получила контроль над банком «Восточный», который до этого принадлежал фонду Baring Vostok. Такое решение вынес Арбитражный суд Амурской области. И уже в июле в эту же судебную инстанцию поступил иск от «Восточного» к структурам фонда Майкла Калви почти на 10 млрд руб. — во столько новые собственники оценивали убытки, которые банк понес, пока находился под контролем Калви. Теперь же у организации появились новые требования на 8,8 млрд.

Чем известен Майкл Калви Читать далее

Как сообщил “Ъ FM” представитель фонда Baring Vostok, копию иска они еще не получали, хотя само заявление сюрпризом не стало: «Лучше всего сложившуюся ситуацию описывает следующая фраза: ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Потому что очевидно, что рейдеры, захватившие контроль в "Восточном", пытаются найти любой способ декапитализировать банк и выполнить соответствующие нормативы. Они придумывают самые нелепые, абсурдные и даже безосновательные поводы для подачи многомиллиардных требований, будь то к Evison Holdings или к Майклу Калви».

В то же время в сентябре спор, из-за которого Майкл Калви и оказался под арестом, пришел, наконец, к развязке. Следователи получили результаты независимой оценки компании IFTG, согласно которой стоимость актива составила 4,5 млрд руб., а именно ее Baring Vostok передал «Восточному» в счет кредита на 2,5 млрд. Хотя миноритарий банка Шерзод Юсупов посчитал, что стоимость компании занижена, потому и написал в ФСБ заявление на руководителей фонда. Суд приобщил результаты оценки к делу, и, казалось, что на этом вскоре все и закончится. Но теперь появился новый иск. И, по словам партнера FBK Legal Александра Ермоленко, происходящее больше похоже на торг: «Казалось, что достигнуты какие-то договоренности. Как мы видим, спорный самый главный актив — банк — перешел под контроль одной из групп акционеров. Вроде бы они получили то, что хотели, но, видимо, не совсем. Напрашивается аналогия с "Роснефтью" и "Башнефтью", когда они сначала забрали актив, а потом пришли и еще и 170 млрд попросили. Аналогия в том смысле, что, если у тебя есть рычаг и другая сторона уступает, то почему бы не попросить больше?»

Сможет ли фонд Майкла Калви вернуть контроль над банком Читать далее

Впрочем, когда появились результаты оценки, в фонде Baring Vostok заявили “Ъ FM”, что намерены побороться за «Восточный» и вернуть его под свой контроль. Там утверждают, что вложили в его развитие немало средств, а потому имеют полное право претендовать на актив. Возможно, именно это заявление и стало поводом для нового иска? Но директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин считает, что Майкл Калви сейчас не в том положении, чтобы продолжать борьбу. По его словам, вероятно, предмет торга — свобода бизнесмена: «Ходили предположения, что сторонам удалось договориться, озвучивались определенные суммы и схемы. Сейчас конфликт вышел на новый виток. Ни о каком восстановлении контроля фонда над банком "Восточный" речи не идет — господин Аветисян достиг своей цели.

Скорее всего, торг идет о сумме отступных, на которые претендует господин Аветисян, в обмен на которую группа банка "Восточный" готова попытаться отыграть назад использование силового ресурса».

Тем временем в СИЗО остаются трое фигурантов громкого процесса, а сам Майкл Калви находится под домашним арестом. Хотя ранее американец просил освободить его под залог в 5 млн руб., но это не помогло. Так что под арестом он пробудет как минимум до января.

Майкл Калви с февраля находился в СИЗО, а под домашний арест его перевели лишь в апреле. Позже меру пресечения смягчили и для его партнера — французского финансиста Филиппа Дельпаля. Для этого его жене пришлось купить квартиру в Москве. Еще один фигурант дела, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, пошел на сделку со следствием.