Петербург получит 200 единиц новой снегоуборочной техники

До конца ноября дорожные службы Петербурга получат 200 единиц новой снегоуборочной техники. Об этом во время рабочего объезда Невского района заявил губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Градоначальник также проверил готовность одного из крупнейших снегоплавильных пунктов на Октябрьской набережной, обслуживающего Невский и Красногвардейский районы Петербурга. По словам господина Беглова, все городские снегоприемные площадки находятся в полной готовности уже с 20 октября

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга закупили к грядущей зиме 471 единицу снегоуборочной техники за 3 млрд рублей.