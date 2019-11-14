В Ростовской области задержали четвертого участника перестрелки на пастбище

Четвертый подозреваемый в участии в перестрелке с пятью убитыми в Орловском районе Ростовской области задержан, рассказал губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала «Дон24». Все задержанные находятся под стражей.

«По делу задержаны четыре человека, еще трое находятся в розыске»,— сказал господин Голубев.

По его словам, это резонансное преступление будет обсуждаться на координационном совете при губернаторе. Случившееся показало, что может потребоваться корректировка регионального законодательства в области выпаса животных.

Напомним, перестрелка в Орловском районе Ростовской области произошла днем во вторник, 22 октября. Местные жители встретились на пастбище в хуторе Чернозубов для решения конфликта из-за земли для выпаса скота. В ходе встречи мужчины применили огнестрельное оружие. Пять человек скончались, двое пострадавших госпитализированы с травмами. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Дарья Голякова