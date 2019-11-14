В Забайкальском крае объявлен траур по погибшим в двух крупных ДТП

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 15 ноября днем траура по 11 погибшим в двух крупных дорожно-транспортных происшествиях, случившихся за последние сутки в Агинском районе.

Напомним, сегодня около 7:00 утра по местному времени (1:00 мск) столкнулись три автомобиля — микроавтобус и два грузовика. Погибли семь человек, двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как сообщило СУ СКР по Забайкальскому краю, начавшее доследственную проверку по факту ДТП, микроавтобус Hyundai вез пассажиров из Ясногорска в Читу. Он столкнулся со стоящим на обочине грузовиком Shacman. После удара микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ. СУ СКР по Забайкальскому краю после проведения доследственной проверки по факту ДТП возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Еще одна крупная авария случилась накануне вечером, около 22:00 часов местного времени, также на территории Агинского района. В результате столкновения Toyota Land Cruiser и Honda Prelude погибло четыре человека, двое получили травмы.

«Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Хочу еще раз обратить внимание водителей на необходимость соблюдения ПДД»,— приводит слова господина Осипова его пресс-служба.

Екатерина Еременко, Иркутск