В производство трамваев в Москве инвестируют 1 млрд рублей

В Москве до конца 2021 года начнется выпуск трамваев, сообщил газете «Ведомости» представитель столичного департамента транспорта. По его словам, инвестиции в проект составят 1 млрд руб.

Проект будет реализован в рамках соглашения между мэрией Москвы и «Трансмашхолдингом». По словам источника, близкого к мэрии, ожидается, что это будет частная инвестиция.

В планах властей — выпускать не менее 100 вагонов в год. В Москве также появится производственный и инжиниринговый центры на территории Краснопресненского трамвайного депо размером 5 тыс. кв. м.

По данным на ноябрь, в Москве используется 600 трамваев, 300 из которых принадлежат серии «Витязь-М».

О том, как ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб., читайте в публикации “Ъ” «Глубокоуважаемый вагоноумножатый».