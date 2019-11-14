Суд продлил домашний арест экс-главе клиники Мешалкина и его жене

Центральный райсуд Новосибирска продлил до 19 февраля 2020 года срок домашнего ареста экс-директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава России им. академика Мешалкина Александру Караськову, а также его супруге и заместителю Ирине Бойцовой. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил представитель суда.

60-летнего академика РАН Александра Караськова и его 58-летнюю жену Ирину Бойцову, курировавшую организационно-клиническую работу клиники, ФСБ задержала в июне 2019 года. Им инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денег, полученных криминальным путем). Примерно два месяца супруги провели в СИЗО, а затем суд перевел их под домашний арест. Основанием для смягчение меры пресечения стало то, они дали признательные показания и стали активно сотрудничать со следствием.

В начале 2019 года правоохранители заявили о выявленных нарушениях в клинике, связанных с госзакупками. Предполагаемая сумма хищений превышает 1,3 млрд руб. Первыми под подозрение попали член-корреспондент РАН Евгений Покушалов, занимавший пост заместителя директора клиники по науке, а также несколько руководителей фирм-поставщиков. Срок расследования дела также продлен до февраля 2020 года.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Хирургическая спецоперация»

Константин Воронов