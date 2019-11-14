Экс-замглавы жилищного комитета Петербурга оставлен под арестом

Ленинградский областной суд рассмотрел апелляцию защиты бывшего заместителя председателя жилищного комитета Петербурга Акима Гашенко, обвиняемого по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Жалоба была отклонена, судебное решение нижестоящей инстанции оставлено в силе, мера пресечения в отношении Гашенко не изменена — под стражей он пробудет до 23 декабря.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что бывший чиновник был арестован 28 октября. Меру пресечения ему избрал Всеволожский районный суд Ленобласти.

В день своего задержания Гашенко уволился с государственной службы по собственному желанию.